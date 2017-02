Solingen: Mann schoss mit Pistole aus Wohnungsfenster

Mit einer Pistole schoss am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein 25-jähriger Mann willkürlich aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss an der Kotter Straße. Nachbarn alarmierten sofort die Polizei. Verletzt wurde niemand. Von Uwe Vetter

Doch bevor Spezialkräfte der Polizei am Einsatzort eintreffen konnten, verließ der Mann seine Wohnung und wurde von Polizeibeamten der Wache Solingen überwältigt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen leidet der 25-Jährige an einer psychischen Erkrankung. Zur weiteren Behandlung transportierte der Rettungsdienst ihn in eine psychiatrische Klinik. In der Wohnung des Mannes wurden eine Machete und zwei Luftdruckwaffen sichergestellt.