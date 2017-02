FOTO: New Line

Im August trifft sich die Fantasy-Szene wieder auf Schloss Burg in Solingen. Zahlreiche Stars aus Filmen und Serien werden bei der "Medieval Fantasy Convention" zu Gast sein. Dabei ist auch Sean Astin, der als Sam den engsten Vertraute von Frodo aus "Der Herr der Ringe" spielt.

Sean Astin, der in der der Filmtriologie den Hobbit Samweis Gamdschie spielt, wird am 26. und 27. August in Solingen zu Gast sein. "Ich bin stolz, dass wir einen waschechten Hobbit begrüßen dürfen", sagt Jörg Bürrig, der Veranstalter des Fantasy-Treffens.

Samweis Gamdschie ist der tapfere und treue Freund von Frodo. Der bodenständige Gärtner wird vom Zauberer Gandalf damit beauftragt, Frodo nach Bruchtal zu begleiten, wo sich andere Gefährten dem Hobbit anschließen sollen. Frodos Aufgabe ist es, den "einen Ring" zu vernichten. Natürlich muss er dafür auf eine gefährliche und lange Reise gehen. Sam weicht Frodo während des gesamten Abenteuers nicht von der Seite. Ohne ihn hätte Frodo seine Reise sicher nie beendet und der Ring wäre wohl nie vernichtet worden. Sean Astin spielt somit eine Hauptrolle in der Triologie.

Im vergangenen waren Tausende Fantasy-Begeisterte zur ersten Fantasy-Convention nach Solingen gekommen, um unter anderem Stars aus "Der Herr der Ringe", "Harry Potter" und "Game of Thrones" zu treffen. Zu Gast war zum Beispiel John Rhys Davies, der den Zwerg Gimli in Herr der Ringe spielte.

++++ new guest announcement ++++ SEAN ASTIN Sean Patrick Astin, geboren am 25. Februar 1971 in Santa Monica,... Posted by Medieval Fantasy Convention on Dienstag, 28. Februar 2017

Im Anschluss einigten sich der Schlossbauverein und der Veranstalter auf eine Fortsetzung in diesem Jahr. "Solingen soll in der Fantasy-Szene eine Institution werden", sagt Veranstalter Jörg Bürrig. Schon jetzt gibt es für die Veranstaltungen im Sommer Anfragen aus ganz Europa und Übersee.

