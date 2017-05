später lesen Dr. Harald Bannies Mit Cannabisblüten high auf Rezept? FOTO: mak FOTO: mak 2017-04-30T18:11+0200 2017-05-01T00:00+0200

Am 10. März, also vor gut sieben Wochen, trat das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften in Kraft. Es gibt Ärzten mehr Möglichkeiten, Cannabisarzneimittel zu verschreiben. Die Solinger Morgenpost sprach mit dem Höhscheider Mediziner Dr. Harald Bannies über Chancen und Risiken.