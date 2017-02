Solingen: Mit dem Halbjahreszeugnis zur Berufsberatung

Die Halbjahreszeugnisse sollten Schüler jetzt zum Anlass nehmen, sich nochmals Gedanken über die eigene Zukunft zu machen und entsprechend für den Schuljahresabschluss im Sommer die Weichen zu stellen: Möchten sie weiter zur Schule gehen oder einen Beruf erlernen und die passende Ausbildungsstelle suchen? Und reichen die Noten überhaupt aus, um den Wunschausbildungsplatz zu bekommen? Welche Berufe passen zu meinen Stärken und Interessen?

Bei all diesen Fragen hilft die Berufsberatung der Agentur für Arbeit weiter. "Mit dem Zeugnis in der Hand sollten sich alle Jugendlichen Gedanken machen, wohin die berufliche Reise geht", sagt der Chef der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal, Martin Klebe. Jugendliche können sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 4 5555 00 für einen Termin zum persönlichen Gespräch in der Berufsberatung in Wuppertal, Solingen oder Remscheid anmelden.

Ganz ohne Termin können sich Jugendliche aber auch in den Berufsinformationszentren (BiZ) an der Hünefeldstraße in Wuppertal und an der Kamper Straße 35 in Ohligs einfach während der Öffnungszeiten über die Anforderungen der Wunschberufe und auch über verwandte Berufe informieren.

Die Berufsinformationszentren sind jeweils montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.

