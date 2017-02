später lesen Industriemuseum Müngstener Brücke: Original und Nachbau Teilen

2017-02-01

Seit dieser Woche sind zwei Müngstener Brücken in Solingen zu bestaunen: das Original mit einer Höhe von 107 Metern in freier Natur über der Wupper und ein Modell des Bauwerks im LVR-Industriemuseum in Merscheid im Rahmen der Sonderausstellung "Die Welt im Kleinen". Das Werk des Hobbybastlers Bruno Görg ist exakt im Maßstab 1 : 100 entstanden und demnach 1,07 Meter hoch.