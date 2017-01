Im Blickpunkt Karneval-Empfänge: Närrische Pracht im alten Rittersaal

20 amtierende Prinzenpaare aus der Region trafen sich auf Schloss Burg, um sich auf die heiße Phase des Karnevals einzustimmen. Von Ulrike Kohl

Der Rittersaal auf Schloss Burg hatte sich in ein Meer aus leuchtenden Farben verwandelt. Und vor den zahlreichen langen Federn, die auf den Häuptern der Tollitäten prangten, musste man sich in Sicherheit bringen. Insgesamt 20 amtierende Prinzenpaare aus der gesamten Region hatten sich zum großen Prinzentreffen versammelt, und sie zeigten sich natürlich in voller Pracht.

Ingrid Kliewer, Präsidentin des Verbandes Rheinisch Bergisch Märkischer Karnevalsgesellschaften, hatte zum siebten Mal zu dieser Veranstaltung ins historische Ambiente geladen. Und wie immer hatte sie sich viel Mühe mit der Organisation gemacht. Nicht nur zahlreiche Gäste aus der Lokalpolitik konnte sie begrüßen. Besonders ehrte Ingrid Kliewer der Besuch des langjährigen Präsidenten des Bundes Deutscher Karneval, Volker Wagner, der inzwischen Ehrenpräsident ist.

Im Schlosshof waren die einzelnen Paare bei ihrer Ankunft mit lauter Blasmusik begrüßt worden. An der Treppe hielten Fackelträger Wache, und im Saal spielten "die Montags" Stimmungsmusik. Den Auftakt bildete das Kinderprinzenpaar aus Wuppertal, das von seiner Showgarde begleitet wurde. Dann begann der Aufmarsch der Paare, allen voran natürlich Danny I. und Jochen I. Die Solinger Tollitäten hatten ihr Gefolge mitgebracht: Adjutant Markus Meiser und Prinzenführer Dr. Michael Lorenz sowie die Hofdamen Simone Dannies, Sabine Lorenz und Stepanie Löffler. Begleitet wurden sie außerdem von Joachim Junker, dem Präsidenten der Prinzengarde Blau-Gelb Ohligs, die in dieser Session das Prinzenpaar stellt.

Das war neu: Das Hattinger Prinzenpaar hatte als Maskottchen einen Clown mitgebracht. Sie betonten stolz, dass ihre Stadt in dieser Session den 40. Rosenmontagszug veranstalten würde. Einen besonderen Schlachtruf, nämlich "IH-AH", hatten die Unterbacher, die nach eigenen Worten aus dem Eselsland kamen. Sophia und Xenia aus Radevormwald hatte zwei hervorragende Tanzmädchen dabei, die mit wunderbarer Synchronisation die Zuschauer erfreuten.

Noch (fast) in Zivil trat das Paar aus Velbert auf. Da es erst am Samstag inthronisiert wurde, durfte es tags zuvor noch nicht im Ornat erscheinen. Ein Paar stach im Übrigen aus den vorherrschenden Rot- und Blautönen besonders hervor. Klaus IV. und Elke I. aus Langenfeld trugen Orange. Ob das vielleicht daran lag, dass der Prinz gebürtiger Holländer ist ?

Viel Beifall bekam das Tanzcorps Kniebachschiffer aus Hilden, für das die Tanzfläche im Rittersaal eigentlich zu klein war. Großartig wie immer war auch der Auftritt der "Senioren" der Tanzgruppe Klingenstadt Solingen (TKS). Unter der Leitung von Lena Spier und Bernd Steffens zeigten sie ihren neuen Sessionstanz.

Es gab zahlreiche Ehrungen und Orden, von denen einer ganz besonders schmackhaft war: Ein "Burger Brezel" am Band, gesponsert vom gebürtigen Burger, Bürgermeister Carsten Voigt. Darüber freuten sich bestimmt auch die erwachsenen neuen Ordensträger.

