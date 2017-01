Solingen: Neue Wohnungen in alter Brauerei

Neue Wohnungen in alter Brauerei

Die Rohbauarbeiten im verbliebenen Teil der ehemaligen Brauerei Beckmann an der Schützenstraße wurden aufgenommen. Bis Ende des Jahres sollen 15 Wohnungen bezugsfertig sein. Gespräche mit Denkmalbehörde laufen. Von Uwe Vetter

Das Bauschild ist aufgestellt, die Baugenehmigung liegt seit einem Monat vor: In den verbliebenen Gebäuden der ehemaligen Brauerei Beckmann an der Schützenstraße, die sich in der Vergangenheit immer mehr zu einem Schandfleck entwickelt hatten, haben jetzt Bauexperten die Arbeit aufgenommen. Entstehen sollen 15 Wohnungen, zum Teil behinderten- und altengerecht. Im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Brauerei-Turms wird ein Ladenlokal eingerichtet. "Die Sanierung des alten Gebäudes soll mit dem neuen Malteserstift St. Antonius, der gleich gegenüber entstanden ist, harmonieren", sagt die städtische Pressesprecherin Sabine Rische.

Seit Jahren existieren Pläne für die neue Gestaltung des ehemaligen Geländes der früheren Brauerei Beckmann an der Schützenstraße. Doch realisiert wurde bislang nur das Seniorenzentrum Malteserstift unter anderem mit 107 Pflegeplätzen in Einzelzimmern und 39 Wohnungen mit Service. Anfang Dezember 2015 wurde die 20-Millionen-Euro-Anlage offiziell eingeweiht. Und damit war auch die Hoffnung verbunden, dass gleich gegenüber ebenfalls Neues entstehen und sich der optische Zustand nachhaltig verändern würde.

Daraus wurde zunächst nichts, jetzt kündigt sich aber das Ende der Hängepartie an, die die Nachbarn der alten Brauerei sowie die zuständigen Beamten im Solinger Rathaus viele Nerven gekostet hatten.

So war das marode Bauwerk immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Einmal hatte es beispielsweise Ärger wegen mangelhafter Absicherungen der Ruine gegeben. Und ein anderes Mal war die Enttäuschung groß gewesen, weil sich frühere Investorenpläne als nicht umsetzbar erwiesen hatten.

"Die neuen Wohnungen können wohl bis Ende des Jahres bezogen werden", sagt der Solinger Bauunternehmer Kai Buschhaus. Er hat von dem Investor, einer Immobiliengesellschaft aus Köln, den Auftrag für die Rohbauarbeiten bekommen. "Wir sind empfohlen worden, weil wir uns gut mit solchen Projekten auskennen", freut sich Buschhaus, der auch stellvertretender Handwerksmeister der Kreishandwerkschaft Solingen-Wuppertal und Obermeister der Solinger Bau-Innung ist.

Bis Mitte dieses Jahres, so seine Einschätzung, werden wohl die Rohbauarbeiten am alten Brauerei-Gebäude fertiggestellt sein. Dafür werden im Inneren des Ensembles unter anderem Treppenhäuser und Fahrstühle eingebaut sowie Betondecken und -wände eingezogen, um einzelne Wohnungen aufteilen zu können. "Zuletzt gingen wegen der frostigen Temperaturen aber nur Abbrucharbeiten im Innenbereich", sagt Kai Buschhaus. "Das Wasser ist im Eimer gefroren". An der Fassade des Backsteingebäudes wird sich grundsätzlich nichts ändern. "Wohl aber müssen beschädigte Fassadenbereiche ausgebessert werden", sagt der Solinger Bauunternehmer.

Er weiß auch von derzeit noch zähen Verhandlungen zwischen dem Investor und der Denkmalbehörde. "Die Denkmalbehörde besteht beispielsweise auf Metallsprossenfenster, so, wie sie alte Fabrikgebäude hatten", sagt Kai Buschhaus. Doch diese Fenster, sagt der Experte, ließen sich nicht öffnen. Für Wohnungen, die nun entstehen sollen, sei das nicht gerade vorteilhaft. "In den Gesprächen muss also ein Konsens gefunden werden zwischen Denkmalschutz und künftiger Nutzung", erklärt Kai Buschhaus.

Quelle: RP