Solingen: Neues Hospiz steht bis zum Jahresende

Die Abrissarbeiten am Standort der alten Stadtgärtnerei haben begonnen. Das Palliative Hospiz Solingen investiert drei Millionen Euro in Neubau. Von Uwe Vetter

Erste Abrissarbeiten haben bereits begonnen, in den nächsten Wochen werden sie nun intensiviert. Betriebsgebäude der ehemaligen Stadtgärtnerei am Botanischen Garten werden nach und nach abgetragen. Ist das Feld bereitet, kann auf einem Teil des ehemals städtischen Geländes der Neubau des Palliativen Hospizes Solingen (PHoS) entstehen. "Der Standort ist ideal", sagte gestern Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Die Stadt hat im Verein mit PHoS die Voraussetzungen geschaffen, dass das Grundstück verkauft und neu bebaut werden kann. Die Technischen Betriebe Solingen stünden PHoS auch während der Bauphase stets mit Rat und Tat zur Seite, versicherte der Verwaltungschef.

Auf dem insgesamt 2400 Quadratmeter großen Grundstück am Botanischen Garten investiert PHoS rund drei Millionen Euro. "Darin enthalten sind das Grundstück, der Neubau und die Inneneinrichtung", sagte PHoS-Vorstandsvorsitzende Cordula Scheffels. Eine Million Euro habe der Verein "sicher im Säckel". Gehofft wird auf weitere Spender und Sponsoren. "Wir sind in entsprechenden Gesprächen", sagte Scheffels.

Sie ist zuversichtlich, dass weitere Spendengelder fließen, zumal das Bauprojekt nun sehr konkret sei. Der Kaufvertrag fürs Grundstück sei beispielsweise erst im vergangenen Monat unterzeichnet worden. Alternativ könnte das Projekt aber angesichts niedriger Zinsen auch über Kredite finanziert werden, erklärte die PHoS-Vorsitzende.

Entstehen werden im Neubau am Botanischen Garten, der bei Fertigstellung über die Gotenstraße angefahren werden kann, zehn Gästezimmer. Darüber hinaus Büro- und Betriebsräume, ein Raum der Stille - "alles das, was wir bisher nicht haben", so Cordula Scheffels. Alle Zimmer hätten zudem eine eigene Terrasse, ein Innenhof, der ebenfalls gestaltet werde, sei nach oben hin offen.

Am Kirschbaumer Hof an der Friedrichstraße 36 in der Innenstadt hält der Verein acht Zimmer für die Sterbebegleitung vor. "Unser Grundsatz ist gleichwohl ambulant vor stationär", sagte Cordula Scheffels. Über 70 ehrenamtliche Sterbebegleiter zählt der Verein, in der stationären Einrichtung am Kirschbaumer Hof sind derzeit 15 Mitarbeiter fest angestellt. "Im neuen Hospiz werden wir den Mitarbeiterstamm voraussichtlich auf 20 bis 25 ausbauen", kündigte die PHoS-Vorsitzende an.

Für den laufenden Betrieb wendet der Verein Palliatives Hospiz Solingen jährlich rund 100.000 bis 120.000 Euro auf. Oberbürgermeister Tim Kurzbach würdigte die Arbeit der Einrichtung: "Den Tod darf man nicht tabuisieren. Eine gute Sterbebegleitung ist für eine Stadt in der Größenordnung von Solingen enorm wichtig." Von daher könne der Verein auf die Unterstützung des Projektes vonseiten der Stadt setzen.

Stadtdirektor Hartmut Hoferichter verwies gestern auf den neuen Bebauungsplan für das Gelände nahe des Städtischen Klinikums und des Botanischen Gartens. "Alle Formalitäten sind erledigt, und für den Rest des Grundstücks sind "alle Voraussetzungen für eine weitere Nutzung erfüllt". Die politischen Gremien hätten sich ebenso positiv für den Neubau des Hospizes an dieser Stelle eingesetzt.

Läuft alles nach Plan, dann sollen die Abrissarbeiten bis zum Frühjahr beendet sein. Ende dieses Jahres will PHoS dann den Neubau in Betrieb nehmen. www.hospiz-solingen.de

