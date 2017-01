später lesen Solingen Neumann (SPD) sieht die Bahn in Ohligs am Zug Teilen

"Die Deutsche Bahn ist bereit, gemeinsam mit der Stadt Solingen am Erhalt des Kundencenters zu arbeiten, um damit eine nachhaltige Lösung für die Kunden am Hauptbahnhof zu schaffen." Dies teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann nach einem Gespräch mit dem NRW-Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Werner Lübberink, mit. Neumann kritisierte im Gespräch erneut die leidigen Zugverspätungen am Hauptbahnhof Solingen. Er forderte die Bahn auf, hier endlich Abhilfe zu schaffen.