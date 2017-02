später lesen Messe Ambiente Oberbürgermeister besuchte Solinger Firmen in Frankfurt FOTO: uwv FOTO: uwv Teilen

2017-02-14T20:22+0100 2017-02-15T00:00+0100

Rasiermesser und Zubehörteile sind bei den Kunden im In- und Ausland stark gefragt, aber auch Schneidwaren, Bestecke und Küchengeräte waren auf der Konsumgütermesse Ambiente stark gefragt. Über 30 Unternehmen aus der Klingenstadt stellten dort bis gestern Abend aus, Grund genug für Oberbürgermeister Tim Kurzbach und die Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol und Sven Anders Wagner, die Solinger Firmen in Frankfurt zu besuchen. "Alle Firmen sprachen von einer guten bis sehr guten Messe", sagte Kurzbach, der die Unternehmen am Montagabend auch zu einem Empfang in der Messehalle 3 eingeladen hatte. Dort wurden bei Kartoffelsuppe und Fingerfood Gespräche geführt. Unternehmen hatten die Gelegenheit, ihre Erweiterungsabsichten konkret zu benennen. Gesprächstermine hierfür wurden für die nächste Woche vereinbart.