Solingen: Passgenauer Übergang in den Beruf

Das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" nimmt weiter Fahrt auf. Von Uwe Vetter

Möglichst passgenau soll für Solinger Schüler der Übergang von der Schule in den Beruf oder ein Studium erfolgen. Das seit 2013 auch in der Klingenstadt laufende Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" bietet "Jugendlichen die große Chance, den Weg zum Beruf oder ein Studium reibungslos zu gestalten", sagt Dezernentin Dagmar Becker, die auch für Schule und Weiterbildung zuständig ist.

Berufs- und Studienorientierung, Übergangssystem, Steigerung der Attraktivität des dualen Systems, kommunale Koordinierung: Vier Handlungsfelder prägen das Programm. Dagmar Becker unterstreicht: "Kein Abschluss ohne Anschluss ist für Schüler aller Schulformen da."

"Der Ansatz beginnt in der achten Klasse", ergänzt Michael Backendorf, Projektleiter Koordinierung Schule-Beruf. Pro Jahrgang erfasse man so rund 1500 Schülerinnen und Schüler. "Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen", sagt Anke Svensson. Die Leiterin des Stadtdienstes Schule sieht das Projekt "auf einem guten Weg". Begleitet wird "Kein Abschluss ohne Anschluss" auch von einem Beirat, dem Oberbürgermeister Tim Kurzbach vorsteht. "Das zeigt, wie wichtig dieses Projekt für die Stadt ist", sagt Schuldezernentin Dagmar Becker.

In Kürze stehen Berufsfelderkunde an. Mit Begleitung der Stadt vom 8. bis zum 12. Mai in drei Gymnasien (August Dicke, Humboldt und Vogelsang) sowie der Realschule Vogelsang. "Andere Schulen realisieren das in Eigenregie", erklärt Michael Backendorf. In der sogenannten zweiten Pilotphase sollen im Mai rund 400 Schüler der achten Klassen an der Berufsfelderkundung in den vier Schulen angesprochen werden. Für alle soll es auch Praktikumsplätze geben. "Rund 300 Plätze haben wir bereits zusammen. Allein die Stadt mit ihren Betrieben wird 150 Praktikumsplätze in diesem Jahr bereitstellen", sagt Dagmar Becker, "wir suchen ja auch guten Nachwuchs". Ohnehin sei die Stadtverwaltung ein vielfältiger Betrieb.

Anfang April könnten laut Michael Backendorf Plätze fürs Praktikum online gebucht werden. Infos dazu und zum Projekt gibt es auch unter www.solingen.bfe-nrw.de.

Auch einige Veranstaltungen stehen in den nächsten Monaten im Rahmen des Projektes an. So die zweite Ausgabe von Forum Studium, die am 4. April in der August-Dicke-Schule an der Schützenstraße veranstaltet wird. Forum Beruf, die Berufsausbildungsbörse, wird schließlich am 4. und 5. Oktober im Theater und Konzerthaus über die Bühne gehen. Dann bereits zum zehnten Mal.

Quelle: RP