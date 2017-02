Politik muss jetzt Fakten schaffen

Über Jahre hinweg schwelte der Streit über die Theatertreppe. Blickt man nach den in den vergangenen Wochen erledigten Bauarbeiten auf den übrig gebliebenen kleinen Hang vor dem Kassenhäuschen, erscheinen dort weitere Bautätigkeiten überflüssig.

Die geschwungene Zuwegung zum Kassenhäuschen und zum Haupteingang des Theater- und Konzerthauses ist völlig ausreichend, es braucht keine zusätzliche Wegeführung. Für diese Einschätzung reicht allein gesunder Menschenverstand.

Die Verwaltung ist aber gehalten, einem Ratsbeschluss nachzukommen. Und kündigt allein deshalb für das zweite Quartal einen Lösungsvorschlag an. Von daher wäre es jetzt an der Zeit für die Politik, sich einzuschalten und Treppe/Trampe & Co. zu den Akten zu legen. Das spart Geld und der Stadtrat könnte zeigen, dass er flexibel auf neue Gegebenheiten reagiert. Die Bürgerinitiative hätte letztlich zwar ihr Ziel erreicht, die Treppe zu verhindern. Allerdings wollte die vornehmlich den Fußgängertunnel erhalten und den Fußgängerweg mit Ampel verhindern. Das gelang nicht.

uwe.vetter@solinger-morgenpost.de

Quelle: RP