Solingen: Polizei beendet Familendrama unblutig

Ein Streit zwischen zwei Eheleuten hat in Solingen am Freitagnachmittag im Stadtteil Höhscheid einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann zuvor gedroht, seiner Frau etwas anzutun.

Nach ungefähr einer Stunde gelang es den eingesetzten Kräften, darunter auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), das Familiendrama unblutig zu beenden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ließ sich der 67-jährige Mann überwältigen, ohne dass die Wohnung des Paares gestürmt werden musste.

"Der 68 Jahre alten Ehefrau ist nichts geschehen", sagte der Polizeisprecher, der betonte, zunächst sei die Lage allerdings unklar gewesen.

Aus diesem Grund entschlossen sich die Verantwortlichen, zur Sicherheit die Einsatzkräfte des SEK anzufordern. Als die Polizei kurze Zeit nach der ersten Alarmierung am Einsatzort an der Neuenkamper Straße eintraf, war die Situation nach wie vor nicht einzuschätzen, weswegen die Beamten die Straße in einem größeren Bereich um das betroffene Wohnhaus absperrten.

Später konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Derweil begannen die Ermittler, den Mann zu den genaueren Hintergründen seiner Drohungen zu befragen. Die genaue Motivlage stand am Freitagnachmittag noch nicht fest.

(or)