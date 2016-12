Solingen: Polizei will Weihnachtsmärkte mit Maschinenpistolen schützen

Nach dem Terroranschlag von Berlin mit zwölf Toten und fast 50 Verletzten sind auch in Solingen die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöht worden. Von Martin Oberpriller und Bernd Bussang

So wird die Polizei in den verbleibenden Tagen vor Weihnachten vor allem auf den Weihnachtsmärkten in der Stadt ihre Präsenz deutlich verstärken. Bereits seit Dienstag sind rund um die Hüttendörfer mehrmals am Tag Doppelstreifen mit kugelsicheren Westen im Einsatz.

Und ab Mittwoch werden die Beamten zudem - wie bereits seit Dienstag zum Beispiel in Düsseldorf - mit Maschinenpistolen ausgestattet. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Darüber hinaus plant die Stadt, ab Dienstagabend Betonelemente und Schachtringe vor den Weihnachtsmärkten in Mitte und Ohligs aufzustellen. Dadurch soll verhindert werden, dass – wie in Berlin – große Fahrzeuge die Märkte angreifen können.