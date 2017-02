später lesen Solingen Räuber mit Schusswaffe überfallen Spielhalle in Ohligs 2017-02-16T19:07+0100 2017-02-17T00:00+0100

Die Beute der zwei Räuber, die in der Nacht zu Donnerstag eine Spielhalle an der Düsseldorfer Straße in Ohligs überfallen haben, ist relativ gering - und dürfte wohl in keinem Verhältnis zu der Strafe stehen, die die beiden Männer erwartet, sollten sie am Ende doch noch ermittelt werden. "Da einer der Täter mit einer Schusswaffe gedroht hat, handelt es sich um einen schweren Raub, auf den eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren steht", stellte gestern ein Sprecher der Polizei klar. Von Martin Oberpriller