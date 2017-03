später lesen Solingen Randalierer löst Polizeieinsatz in Asylunterkunft aus 2017-03-01T12:51+0100 2017-03-01T11:40+0100

Ein 45-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Unterkunft für Asylbewerber an der Friedrich-Ebert-Straße in Wald festgenommen worden, nachdem er zuvor randaliert und und Mitarbeiter der Einrichtung bedroht hatte.