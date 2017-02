Im Blickpunkt Messe Ambiente: Rasiermessergeschäft boomt weiter

Einer der nur noch wenigen verbliebenen Besteckhersteller in Solingen, Picard & Wielpütz, punktete auf der Messe. Von Uwe Vetter

Das aufgeklappte Rasiermesser muss mit Daumen und drei Fingern so gehalten werden, dass die geöffnete Schale vom Gesicht wegweist. In einem Winkel von circa 30 Grad zur Hautoberfläche wird die Klinge dann in geraden und kurzen Zügen über die zuvor eingeschäumte und eingeweichte Haut geführt. Gleichzeitig wird die Haut von der zweiten Hand, dem Klingenrücken immer folgend, gestrafft. Dadurch werden die Barthaare zur Rasur optimal aufgestellt. Das Rasieren mit dem klassischen Rasiermesser und den dazugehörigen Produkten wie Abziehriemen und Pinsel ist nicht nur ein Erlebnis. "Die Nachfrage nach diesen Artikeln ist ungebrochen, der Boom hält schon seit einigen Jahren an", sagt Dirk Willuhn von Dovo Stahlwaren.

Das Unternehmen von der Böcklinstraße in Wald produziert seit 1906 Rasiermesser - "und wir haben das nie aufgegeben", so Willuhn. Mehrere Faktoren hätten vor einigen Jahren den neuen Trend zur Bartkultur mit ausgelöst. Der Bondfilm "Skyfall", sagt Dovo-Gebietsrepräsentant Dirk Willuhn habe sicherlich auch dazu beigetragen. Unvergessen die Szene, in der das Bondgirl in prickelnder Atmosphäre ein Rasiermesser über die Kehle von 007 streicht. "Wir hatten zum Teil drei Jahre Lieferzeiten in der Vergangenheit", sagt Dirk Willuhn.

FOTO: Vetter Uwe

FOTO: Vetter Uwe

Das sei aber auch durch den Einsatz neuer Maschinen, beispielsweise wurde eine CNC-Maschine für die Bearbeitung von Rasiermesserrohlingen angeschafft, behoben worden. "Wir bemühen uns, dem Bedarf nachzukommen", ergänzt der Dovo-Mitarbeiter. Das 80 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen liefert die Rasiermesser in 120 Länder und hat in der jüngsten Vergangenheit auch einen Rasiermesserschleifer ausgebildet. Doch nicht nur die Rasiermesser-Hersteller wie Dovo, Pfeilring oder Böker freuen sich über gute Geschäfte, auch die anderen 30 Solinger Aussteller aus dem Bereich Schneidwaren- und Bestecke sowie die Hersteller von Küchenhelfern haben auf der gestern zu Ende gegangenen Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente eine äußerst positive Stimmung erlebt.

Wie das zur Zepter-Gruppe zählende Schneidwaren-Unternehmen Felix. "Es gab einen großen Andrang vor allem in den ersten Messetagen an unserem Stand", sagt Felix-Geschäftsführer Klaus Schumacher. In einer gesicherten Vitrine am Messestand in Halle 3, in der die meisten Solinger Firmen ihre neuen Produkte präsentierten, hatte Felix auch zwei Messer (First Class Damaskus) ausgestellt - zum Preis von je 1749 Euro. "Eine limitierte Auflage von 99 Stück", so Schumacher, "die Klinge hat rund 220 Lagen Damast".

FOTO: Uwe Vetter

FOTO: Uwe Vetter

Sammler sind hier insbesondere die Abnehmer, aber auch für die Felix-Schneidwaren "made in Solingen" gab es in Frankfurt "vielversprechende Termine" - aus dem In- und Ausland. "Der Umsatz hält sich hier noch die Waage, aber die Tendenz geht dahin, dass sich der Export stärker entwickelt", sagt Klaus Schumacher.

"Spürbar besser" als im Vorjahr, diesen Eindruck hatte Peter Schultes von der Besucherfrequenz auf der Ambiente. Und dementsprechend zufrieden war der Geschäftsführer von Picard & Wielpütz. Das Unternehmen von der Burg-/Kronprinzenstraße ist eines der wenigen, das noch Bestecke in Solingen beziehungsweise Deutschland herstellt. Das aber mit Erfolg. "Unsere neue Besteckserie Marina, die wir nach Anregungen aus Kundenkreisen entwickelt und in Solingen produziert haben, ist sehr positiv aufgenommen worden", sagt Peter Schultes. Die Kaufstimmung der Kunden sei positiv. Im Mai ist "Marina" komplett lieferbar. Picard & Wielpütz liefert Bestecke für die Gastronomie und hält 32 eigene Serien vor.

Quelle: RP