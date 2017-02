später lesen Solingen Alte Kastanie in der Innenstadt wird gefällt FOTO: Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel FOTO: Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel 2017-02-26T18:22+0100 2017-02-27T00:00+0100

Am heutigen Dienstag, 28. Februar, muss am Rande der Solinger Innenstadt eine alte Roßkastanie gefällt werden. Das bei vielen Solingern sehr bekannte Naturdenkmal, das seit vielen Jahren an der Katternberger Straße steht, ist nämlich von einem Pilz befallen, der verursacht, dass das Wurzelwerk des Baumes nach und nach abgebaut wird.