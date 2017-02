Während einer Karnevalsfeier kam es am Samstagabend in Solingen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Ein 52-Jähriger wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, kam es am Samstagabend am Rande einer Karnevalsfeier an der Friedrich-Ebert-Straße in Solingen gegen 23 Uhr zu einer Schlägerei. Ein 52-Jähriger und mehrere junge Männer gerieten in Streit, die Gründe sind noch unklar.

Während der Schlägerei wurde der 52-Jährige von einem 22-Jährigen zu Boden geschlagen und von mehreren Männern getreten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen unter Telefon 0202-2840.

(cebu)