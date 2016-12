Solingen: Schneidwarenbranche legt erneut zu

Die überwiegend in Solingen ansässigen Schneidwaren- und Besteckunternehmen haben auch 2016 ein Umsatzplus erzielt. Allerdings fällt das mit einem Prozent nicht mehr so üppig wie in den Vorjahren aus. Von Uwe Vetter

Die Schneidwaren- und Besteckbranche ist im fünften Jahr in Folge gewachsen. Unter dem Strich in diesem Jahr allerdings nicht mehr so üppig wie noch 2014 und 2015, als die Umsätze um 8,5 beziehungsweise 4,3 Prozent auf 2,3 und ein Jahr später auf 2,4 Milliarden Euro gesteigert werden konnten. "Es wird 2016 wohl ein Plus von einem Prozent oder etwas mehr werden", sagt der Geschäftsführer des Industrieverbandes Schneid- und Haushaltswaren (IVSH), Jens-Heinrich Beckmann.

Das würde einen Branchenumsatz von 2,5 Milliarden Euro bedeuten - "so hoch wie nie zuvor", sagt Beckmann. Die guten Jahreswerte vor der Banken- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008/2009 haben die überwiegend in Solingen ansässigen Schneidwaren- und Besteckhersteller längst aufgeholt. "Um 200 Millionen Euro", sagt der IVSH-Geschäftsführer. Insbesondere die Exporte von Schneidwaren sind im zweiten Halbjahr aber "deutlich zurückgegangen", so Beckmann mit Blick auf das USA- und das China-Geschäft. "Das war zu Beginn des Jahres nicht abzusehen", ergänzt Hartmut Gehring vom IVSH-Vorstand.

Im Inland konnten sich die Hersteller von Küchenmessern dagegen ein zweistelliges Plus vom Umsatzkuchen abschneiden. "Auch die Besteckindustrie hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres gut verkauft und einen Zuwachs von 7,5 Prozent vor allem im Ausland erzielt", sagt Jens-Heinrich Beckmann. Die Hersteller von Töpfen und Küchenhelfern verzeichnen ein Plus von drei Prozent.

Da aber der Schneidwarenbereich mit Abstand der umsatzstärkste ist, fällt der Zuwachs trotz der satten Zugewinne in den anderen Sparten eher bescheiden aus. 2015 lag der Schneidwarenumsatz bei 1,24 Milliarden Euro, Bestecke steuerten knapp 180 Millionen Euro und die Sparte Haushalt, Küche und Tafelgeräte 971 Millionen Euro zum Gesamtergebnis bei.

Die Stimmung in der Branche ist gleichwohl ungebrochen gut. Das zeigen auch die jüngsten Quartalsbefragungen unter den IVSH-Mitgliedsfirmen. "Die meisten, rund 80 Prozent, erwarten eine gleichbleibend gute beziehungsweise verbesserte Geschäftslage mit Blick auf das neue Jahr", sagt Jens-Heinrich Beckmann. Optimismus ist auch beim Export angesagt, abzuwarten ist allerdings, wie sich die Euro-/Dollarrelation entwickelt: Wenn der Euro im Vergleich zum Dollar an Wert verliert, dann würden mehr Waren, auch Schneidwaren, auf dem amerikanischen Markt verkauft. So jedenfalls die Rechnung des Verbandsgeschäftsführers. Gute Geschäfte auf dem amerikanischen und dem chinesischen Markt erhofft sich auch Hartmut Gehring. Das europäische Ausland und Deutschland gehören für das Schneidwarenunternehmen von der Tersteegenstraße zu den Hauptabsatzmärkten. In die Kunststoffspritzerei und in Verpackungsmaschinen wurde investiert, täglich können so rund 15.000 Messer verpackt werden. "2016 war für uns ein gutes Jahr", sagt Gehring, der ebenso wie Beckmann bereits auf die Frankfurter Messe Ambiente blickt. Die findet vom 10. bis 14. Februar in Frankfurt statt und gilt als wichtigste Messe für die Branche.

Quelle: RP