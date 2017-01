Im Gerhard-Berting-Haus an der Altenhofer Straße in Wald stehen die Neubau- und Sanierungsarbeiten nach viereinhalb Jahren kurz vor dem Abschluss. Für ein leerstehendes Haus wird ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Von Uwe Vetter

Einige Restarbeiten an der Fassade sind noch erforderlich, doch in rund zwei Wochen werden die letzten Gerüste am Gerhard-Berting-Haus in Wald abgebaut. Viereinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich für den im November 2014 eingeweihten und gut 8,5 Millionen Euro teuren Neubau des Altenzentrums an der Altenhofer Straße und der nun abgeschlossenen Sanierung und Modernisierung des Altgebäudes neigt sich die Bautätigkeit dem Ende zu: "Für den Neubau und die Modernisierung haben wir zusammen 13 Millionen Euro investiert", sagt Peter Knoch, Geschäftsführer der städtischen Altenzentren.

Die Bautätigkeiten waren mit einigen Verzögerungen verbunden. "Ein Lieferant, der die Nasszellen liefern sollte, ist in Insolvenz geraten. Auch bei den Fenstern lief nicht alles glatt", sagt Peter Knoch. Er freut sich indes wie der Leiter des Gerhard-Berting-Hauses, Hans-Peter Mertens-Zündorf, darüber, dass die Bewohner nach viereinhalbjähriger Bauzeit diese Woche in den sanierten Altbau umziehen konnten. "Wir erfüllen jetzt alle aktuellen Standards des Wohn- und Teilhabegesetzes", sagen Mertens-Zündorf und Knoch. Eine davon ist, dass alle Alten- und Pflegeheime bis 2018 für mindestens 80 Prozent der Bewohner Einzelzimmer bereitstellen müssen.

Im Walder Seniorenheim werden nun 144 Einzelzimmer vorgehalten - 84 im Neubau, 60 im Altbestand. "Der Bedarf an Pflegeplätzen steigt, es gibt einen höheren Bedarf, als Plätze zur Verfügung stehen", sagt der Geschäftsführer der Altenzentren der Stadt Solingen. Dazu gehören neben dem Gerhard-Berting-Haus noch das Eugen-Maurer-Haus in Gräfrath (146 Plätze) und das Elisabeth-Roock-Haus in Höhscheid (80 Plätze). "In allen drei Häusern haben wir eine durchschnittliche Auslastung von über 98 Prozent", sagt Knoch.

Auch während der Bautätigkeit im Walder Seniorenhaus habe die Auslastung keinen "Einbruch bei der Belegung" erfahren, sagt Hans-Peter Mertens-Zündorf. "Es gab auch keine nennenswerten Beschwerden während des Baubetriebs. Das spricht für die innere Qualität der Einrichtung", meint Mertens-Zündorf mit Blick auf die Mitarbeiter, der diese Qualität nun auch beim Einrichtungsstandard umgesetzt sieht. Insgesamt arbeiten im Gerhard-Berting-Haus rund 130 Menschen.

Nach dem Umzug der Bewohner aus dem Altgebäude in den sanierten und modernisierten Trakt der Senioreneinrichtung steht ein fünfgeschossiges Gebäude leer. Dort waren bislang 105 Pflegeplätze, viele in Doppelzimmern, untergebracht. "Wir entwickeln für das Gebäude ein neues Nutzungskonzept", sagt Peter Knoch. "Ideen gibt es bereits einige." Eine Idee wäre, dort beispielsweise betreutes Wohnen in Appartements zu realisieren. Zumindest auf drei Etagen.

Da aber auch in diesem Sommer die Abriss-, Umbau- und Neubauaktivitäten für 7,5 Millionen Euro am Gräfrather Eugen-Maurer-Haus (62 neue Pflegeplätze entstehen) starten sollen, müssten von dort eventuell Verwaltungsmitarbeiter umziehen. Büros könnten alternativ im leeren Trakt des Gerhard-Berting-Hauses vorübergehend bezogen werden. Konkrete Pläne dafür stehen aber ebenso noch aus wie die für das neue Nutzungskonzept.

Quelle: RP