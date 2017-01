Für einen Jagdhund der Rasse "Deutsch Drahthaar" ist das schöne Leben - zumindest vorerst - vorbei. Denn nachdem das Tier in Verdacht steht, gleich mehrmals Kaninchen und andere Kleintiere gerissen zu haben, muss der Vierbeiner fortan an die Leine und einen Maulkorb tragen. Von Martin Oberpriller

Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Dienstag in einem Eilverfahren entschieden und so der Stadt Solingen recht gegeben, die eine entsprechende Ordnungsverfügung erlassen hatte. Dagegen hatte der Halter des "Deutsch Drahthaar" Widerspruch eingelegt.

Der Hund soll im August in einen Kaninchen- und Meerschweinchenzwinger eingebrochen sein und dort laut Gericht ein wahres "Kleintiermassaker" angerichtet haben. 17 Tiere sollen dem Rüden seinerzeit zum Opfer gefallen sein. Zudem besteht der Verdacht, der Jagdhund könne schon früher in einem weiteren, nahe gelegenen Stall zugeschlagen haben.

Der Halter des Tieres kann gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde einlegen.