Fabrikhalle geht in Flammen auf

Großbrand in Solingen

Ein Großbrand hat am Samstagabend die Fabrikationshalle einer Schneidwarenfirma in Solingen völlig zerstört. Die Feuerwehr musste meterhohe Flammen löschen. Eine dichte Rauchwolke zog über die Stadt. Von Martin Oberpriller

Der Brand war gegen 20.15 Uhr in der Halle an der Broßhauser Straße im Stadtteil Ohligs ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eitraf, schlugen den Einsatzkräften bereits meterhohe Flammen entgegen.

Trotz des schnellen Eingreifens war es nicht mehr möglich, die Halle zu retten. Diese brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser sowie ein angrenzendes Waldstück konnte indes verhindert werden.

Verletzt wurde bei Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.