Solingen: Solingen feiert seine vier neuen Botschafter

Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat vier junge Solinger zu Botschaftern für die Stadt ernannt. Wir stellen sie vor. Von Alexander Riedel

Vieles erinnerte an eine Familienfeier: Als die Geehrten auf der Videoleinwand ihre Verwandten und Freunde erblickten und zum Teil mit Anekdoten aus früheren Tagen konfrontiert wurden, gab es viel zu lachen - und manchmal kullerte auch eine Träne über die Wange. Beim Empfang zu Ehren der neuen "Solingen Botschafter" am Freitagabend ging es nicht um große Reden und förmliche Rituale. "Ich finde, das ist eine wunderbare Sache", urteilte die gerührte Janina Pahl, der bei ihren Dankesworten spürbar der sprichwörtliche Kloß im Hals saß. Sie ist nun eine von vier "Solingen Botschaftern", die Oberbürgermeister Tim Kurzbach im Restaurant Stückgut kürte.

Mit 99 von 100 Punkten hatte Pahl ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung im Jahr 2015 abgeschlossen - und gehörte damit zu den besten Lehrlingen in ganz Deutschland. "Ohne die Unterstützung im Betrieb und von Familie und Freunden wäre das nicht möglich gewesen", sagte die 23-Jährige, die einst nach ihrem Fachabitur in Hannover nach Solingen gekommen war, um bei der Klaus Ueberholz GmbH ihr Handwerk zu erlernen. Neben einer Urkunde erhielt sie auch ein Bild von Künstler Tom Brenger, für das er Farben aus Natursteinen der Region genutzt hatte.

Denn schließlich ging es beim Empfang der Stadt nicht nur darum, besondere Leistungen auszuzeichnen, sondern vielmehr, die Klingenstadt und ihre Vielfalt hochleben zu lassen. Das tat zu Beginn des Abends, durch den Luisa Skrabic führte, auch die Band "See You" mit ihrem "Solingen-Lied." "Wir können in vielerlei Hinsicht stolz auf unsere Stadt und ihre Menschen sein", betonte Tim Kurzbach. Die "Solingen Botschafter", die er künftig einmal pro Jahr küren will, sollen dazu beitragen, das in erster Linie von Schneidwaren geprägte Image der Stadt aufzupolieren. Wie sie das tun, ist freilich noch offen. "Ich wäre für alles zu haben, was einen gemeinnützigen Zweck hat", betonte etwa "Botschafter" Leon Windscheid. Der Millionengewinner aus der Quizshow mit Günther Jauch investierte sein Preisgeld nicht nur in das Eventschiff "MS Günther", sondern unterstützt zugleich die Arbeit der Flüchtlingshilfe - zuletzt auch im Rahmen einer Sonderauslosung der Stadt-Sparkasse, durch die Lerntabletts für Zuwandererkinder angeschafft werden konnten. "Ich habe Solingen immer als eine Stadt erlebt, in der das Zusammenleben der verschiedensten Kulturen gut funktioniert", betonte der in der Klingenstadt geborene Psychologie-Doktorant. Soziales Engagement kann auch Florian Molzahn, "Mister Germany" des Jahres 2016, in das inoffizielle Amt einbringen: Seit längerem unterstützt der Athletik- und Personal-Trainer den Verein "Fontanherzen", der sich um herzkranke Kinder kümmert.

Gewissermaßen auf zwei Hochzeiten tanzte am Freitag der Vierte im Bunde: In der von Jannik Föste musikalisch untermalten Pause eilte der Pulitzer-Preisträger Daniel Etter in die Südpark Galerie, wo er seine Foto-Ausstellung "41 000 Kilometer - Flucht nach Europa" eröffnete. "Ich bin lange nicht mehr hier gewesen", sagte der 35-Jährige, der im Vorfeld der Veranstaltung Orte seiner Kindheit aufsuchte. Heute lebt der gebürtige Solinger, der an der August-Dicke-Schule sein Abitur machte, in Köln und Barcelona und reist für seine Foto-Reportagen um die ganze Welt.

Quelle: RP