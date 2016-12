Fehlt noch eine Zutat für den Weihnachtsbraten? Oder müssen Sie noch drigend zur Stadtverwaltung? Kein Problem. Wir haben die wichtigsten Öffnungszeiten für Weihnachten und Silvester auf einen Blick.

Die Öffnungszeiten von Kaufland variieren an Silvester je nach Standort, an Heiligabend können Sie dort bis 14 Uhr einkaufen. Die Öffnungszeiten von Aldi während der Feiertage: Heiligabend 8 bis 14 Uhr, Silvester 8 bis 16 Uhr.

Discounter Lidl öffnet Heiligabend von 7 bis 14 Uhr, an Silvester von 7 bis 16 Uhr. Die Parfümerie Douglas öffnet etwas später; Heiligabend und Silvester von 9.30 bis 14 Uhr. Alle Edeka-Märkte informieren ihre Kunden mit Aushängen über die Öffnungszeiten, da diese von Geschäft zu Geschäft variieren können.

Die Netto-Filialen in NRW haben am 24. Dezember bis 14 Uhr und an Silvester bis 16 Uhr geöffnet. Filialen der Supermarkt-Kette Rewe sind Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet; auch Kaiser's hat von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bibliothek und Bürgerbüros

Die Stadtbibliothek bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar2017 geschlossen. Alle Bürgerbüros sind Heiligabend und Silvester geschlossen.

Ärzte

Die Solinger Notfallpraxis im Klinikum Solingen ist Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie Silvester und Neujahr von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Arbeitsagentur

Das Berufsinformationszentrum in Solingen hat vom 24. bis 26. sowie 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Das Jobcenter hat am 23. und 30. Dezember zu den üblichen Zeiten geöffnet. Geschlossen ist am 24., 25., 26., 31. Dezember und 1. Januar.

Stadtwerke

Das Service-Telefon ist unter (08 00) 23 45-3 44 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz): am 24. Dezember und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr an allen anderen Werktagen (einschließlich Samstag) von 8 bis 20 Uhr. Der Entstördienst der SWS Netze Solingen GmbH ist rund um die Uhr unter den Rufnummern (Gas/Wasser: 2 95-28 00, Strom: 2 95-29 00) erreichbar.

Eislaufen

Die Eissporthalle Brühler Straße hat am 23. Dezember von 18 bis 22 Uhr und an Heiligabend von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Am 25. ist geschlossen. Silvester ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Die Eisbahn Ittertal hat Heiligabend von 11 bis 15.30 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag von 11 bis 20 Uhr und Silvester von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Neujahr: 11 bis 20 Uhr.

Finanzamt und Banken

Das Finanzamt ist vom 24. bis 26. sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Am 24. und 31. Dezember bleiben sowohl Stadtsparkasse als auch Postbank geschlossen. Sonst gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Bäder

Das Hallenbad Vogelsang hat am 24., 25., 26. und 30. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Das Sportbad Klingenhalle bleibt vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen.

Krankenkassen

Die AOK hat Heiligabend und Silvester geschlossen. Die Bergische Krankenkasse ist am 24. und 31. Dezember geschlossen. An den übrigen Werktagen ist wie gewohnt geöffnet.

Müll



Das Entsorgungs-Zentrum Bärenloch bleibt am 24. und 31. Dezember geschlossen. Die Müllverbrennungsanlage ist Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Öffentlicher Nahverkehr

An Weihnachten, zu Silvester und Neujahr gilt im öffentlichen Nahverkehr in Solingen ein Sonderfahrplan. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Vogel- und Tierpark

Der Solinger Vogel- und Tierpark hat Heiligabend von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtstag ist er geschlossen. Am 2. Weihnachtstag ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. An Silvester ist von 9 bis 13 Uhr, am Neujahrstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Quelle: RP