später lesen Polizei fasst Verdächtige Maskierte überfallen Gaststätte in Solingen 2018-02-26T11:04+0100 2018-02-26T11:22+0100

Am Sonntagabend haben mehrere Maskierte gegen 21.30 Uhr eine Gaststätte an der Vockerter Straße überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betraten vier dunkel gekleidete Personen das Lokal und bedrohten die anwesenden Gäste und die Wirtin mit einer Schusswaffe.