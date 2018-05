Convention in Solingen

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Dieser Ort ist magisch", schwärmte Jon Campling von Schloss Burg. Zehn bis zwölf Mal im Jahr ist der britische Schauspieler auf Conventions unterwegs, um dort Fans zu treffen, um mit ihnen vor allem über seine Rolle als "Todesser" und das ganze Drumherum bei den Dreharbeiten in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" zu plaudern. "Es gibt nur ein Event, das ich kenne, das mit seiner Location an diesen Ort heranreicht: die ComicCon in Oxford".

FOTO: Radtke, Guido

Neben Jon Campling waren beim "Harry Potter-Special" sieben weitere Darsteller dabei: Evanna Lynch ("Luna Lovegood"), Katie Leung ("Cho Chang"), Christian Coulson ("Tom Riddle"), Harry Melling ("Dudley Dursley"), Nick Moran ("Sabior"), Stanislav Yanevski ("Viktor Krum") und Jessie Cave ("Lavender Brown"). Sie alle gaben sich hautnah beim Autogramme schreiben im Rittersaal, beim Foto-Shooting in der Kemenate oder bei der Interview-Runde auf der Open Air-Bühne im Vorhof von Schloss Burg.

Eine Vielzahl der Besucher hatte sich als Hogwarts-Schüler verkleidet. Einige Cosplayer hatten sich aber auch richtig in Schale geworfen und verkörperten die Hausgeister, Harrys Patronus, Rita Skeeter, Fleur Delacour oder weitere Charaktere aus den Potter-Filmen.

FOTO: Radtke, Guido

Sämtliche Eintrittskarten für des eigentlich als nur kleinen Ableger der Medieval Fantasy Convention (25./26. August 2018) gedachten "Harry Potter-Specials" waren bereits im Herbst vergangenen Jahres vergriffen. Auch der zweite Tag ist ausverkauft.