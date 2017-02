später lesen Solingen Solinger Chaoten dürfen nicht zum Blütenzug 2017-02-19T17:22+0100 2017-02-20T00:00+0100

Sicherheit wird beim Blütensamstagszug in Leichlingen großgeschrieben. Aber um die Nachtruhe bringt das Thema die Verantwortlichen offenbar nicht. "Wir sind auf alles vorbereitet", sagt Willi Kallert, Vorsitzender der Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK). Als größtes Problem schätzen die Karnevalisten nach wie vor Chaoten aus Solingen ein, die schon in den Vorjahren versucht haben, den Umzug zu stören. Das Thema sei in Leichlingen präsenter als Terroristen, sagt Kallert. "Doch die Polizei in Solingen hat das gut im Griff", bestätigt Zugleiter Michael Pölcher. Gegen bekannte Störer sei bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Sie dürfen nicht nach Leichlingen kommen, sondern müssen sich in der Zeit des Karnevalsumzugs in Solingen auf der Polizeiwache einfinden. Von Ina Bodenröder