Solingen Solinger Totschläger in Forensik-Skandal verwickelt 2017-05-04T19:37+0200 2017-05-05T00:00+0200

Der Fall hatte vor über acht Jahren für Entsetzen gesorgt: Im Februar 2009 war ein damals 22-jähriger Mann in einem Obdachlosen-Wohnheim der Caritas an der Dunkelnberger Straße in Ohligs unter Alkoholeinfluss auf einen schlafenden Mitbewohner (48) losgegangen und hatte sein Opfer mit 16 Messerstichen getötet. Von Martin Oberpriller