später lesen Tour De France Solinger Werbetechniker fertigen Trikots für Riesen FOTO: Neanderthal-Museum FOTO: Neanderthal-Museum 2017-06-28T18:31+0200 2017-06-29T00:00+0200

Die größten Trikots der Tour de France kommen aus Solingen: Wenn die Radprofis am Sonntag in Richtung Belgien fahren, passieren sie ein Neanderthal-Museum, das sich passend in Schale geworfen hat. Von Fred-Lothar Melchior