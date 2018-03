später lesen Schwerpunkt Stadt-Sparkasse Sparkasse nimmt neue Zentrale 2020 in Angriff FOTO: Radtke FOTO: Radtke 2018-03-13T18:32+0100 2018-03-14T00:00+0100

Die Stadt-Sparkasse Solingen will ihren Neubau in der Innenstadt im Jahr 2020 starten. Zwei Jahre später, so Vorstandsmitglied Sebastian Greif, soll der Einzug in die neue Zentrale des Kreditinstitutes mit Öffnung hin zum Neumarkt über die Bühne gehen. Dieses und das nächste Jahr werde zunächst geplant beziehungsweise durch einen Architekten-Wettbewerb das Neubauziel konkret in Angriff genommen. "Die neue Hauptgeschäftsstelle wird auf jeden Fall eine Tiefgarage haben", erklärte gestern bei der Bilanz-Pressekonferenz Sparkassen-Vorstandsmitglied Andreas Tangemann.