Solingen: Spaß haben beim Rosenmontagszug

Für den Zug durch die City am 27. Februar nimmt der Festausschuss Solinger Karneval Anmeldungen entgegen. Von Uwe Vetter

Sturmtief "Ruzica" machte den Solinger Karnevalisten im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Der traditionelle Rosenmontagszug wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt - und auch nicht nachgeholt, so wie in anderen Städten. Ärgerlich im Nachhinein: "Ruzica" machte einen Bogen um die Klingenstadt. Gleichwohl sorgte das angekündigte Sturmtief dafür, dass zum ersten Mal seit 26 Jahren der Solinger Rosenmontagszug wegen Sturmgefahr ausfallen musste. Der Vorsitzende des Festausschusses Solinger Karneval (FSK), Joachim Junker, denkt in diesen Tagen weniger an stürmisches Wetter, zumal das Motto der laufenden Session "Wederkapriolen bliewen us gestohlen" lautet.

Vielmehr beschäftigt ihn und die Ordnungsbehörden aufgrund der jüngsten Ereignisse auf einem Berliner Weihnachtsmarkt das Sicherheitskonzept. "Wir haben das über die Jahre permanent erweitert und ergänzt", sagt Junker mit Blick unter anderem auf die Duisburger Love-Parade oder die Kölner Silvesternacht 2015.

Für den Rosenmontagszug am 27. Februar wurden nun weitere Ergänzungen in Absprache mit den Ordnungsbehörden vorgenommen". Der FSK-Vorsitzende spricht von Fahrzeugkontrollen an größeren Zufahrtsstraßen, auch doppelte Absperrungen werden eingerichtet. Überdies werden in den Einmündungsbereichen des Zuges Ordnungskräfte stehen. "Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nicht geben", sagt Joachim Junker, der aber von "ausreichenden und umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Möglichen" spricht. Einige Sicherheitsmaßnahmen will er jedoch nicht breit in der Öffentlichkeit diskutieren - "sonst wirken sie nicht", sagt Junker und ergänzt: "Wir wollen auch weiter Freude am Karneval haben".

Noch bis zum 6. Februar nimmt der Festausschuss Solinger Karneval Anmeldungen von Interessenten für den Rosenmontagszug in der Solinger Innenstadt entgegen. "Erste Rückmeldungen sind bereits eingetroffen. Wir gehen davon aus, dass wir nahe an 50 Gruppen und Wagen herankommen. Das wären etwas mehr, als sich im vergangenen Jahr angemeldet haben", sagt der FSK-Vorsitzende.

Die Zugstrecke führt unverändert von der Verbraucherzentrale am Birkenweiher über die Goerdelerstraße, Mummstraße, Kölner Straße, Ufergarten und wieder zurück bis zum Birkenweiher. Eine Abschlussparty findet wie gewohnt auf dem Neumarkt statt.

Quelle: RP