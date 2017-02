Bergischer HC: Vertrag mit Alexander Oelze aufgelöst

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Leiter der Lokalredaktion in Solingen

Die Pressemitteilung fiel kurz und knapp aus: Alexander Oelze und der Bergische HC haben den noch bis zum Sommer 2018, für die Handball-Bundesliga gültigen Vertrag mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Zudem wurde dem Spielmacher von Vereinsseite für dessen weiteren sportlichen Weg alles Gute gewünscht.

Der Schritt hatte sich bereits angedeutet, nachdem schon ein Wechsel zum Drittliga-Primus Neusser HV im Raum gestanden hatte. Gerüchte allerdings waren am vergangenen Samstag noch dementiert worden. In der jüngsten Heimpartie gegen den TVB Stuttgart war der Spielmacher nicht berücksichtigt worden und verfolgte die 26:35-Niederlage lediglich in der Zuschauerrolle.

Alexander Oelze gehörte mit einem einjährigen Intermezzo beim Leichlinger TV und HBW Balingen-Weilstetten seit der ersten Stunden zum BHC-Kader.