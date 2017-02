Lokalsport: Sportgala-Erlös hilft Sportring bei Freilufthallen-Bau

Das Sportjahr 2016 war ein erfolgreiches. Abzulesen ist das daran, dass Oberbürgermeister Tim Kurzbach am kommenden Samstag den mehr als 150 erfolgreichsten Sportler Solingens auf der Bühne des Großen Konzertsaals wieder Ehren- und Förderpreise der Stadt überreichen wird. Von Jürgen König und Guido Radtke

Die Sportgala organisiert sich seit 1997 nach bewährtem Konzept. Zu den festen Veranstaltern unter Federführung des Solinger Sportbundes und der Stadt Solingen stößt Jahr für Jahr ein wechselnder Partner hinzu, in dessen Kassen dann auch der Erlös des Abends fließt. An die 200.000 Euro sind so schon investiert worden oder haben geholfen, sinnvolle Projekte anzustoßen beziehungsweise abzuschließen.

"Das Wir-Gefühl kam durch das gemeinsame Engagement bei der Gala noch mal deutlich stärker zum Ausdruck als sonst", spricht Katharina Jacob für den Solinger TC als letztjährigen Partner. Möglichst zur neuen Sommer-Saison soll die Ballspielwand beim Tennisverein an der Widderter Straße stehen, die Planungen laufen kontinuierlich. Rund 8500 Euro erwirtschaftete der STC durch die Gala, immer noch ist sie ein Thema. "Wir schauen uns zwischendurch das Video an, und die Kids haben immer noch den Tanz drauf", schwärmt die Sportliche Leiterin in Widdert. Ganz klar: In Widdert wirkt die Sport-Gala auch zehn Monate später noch nach.

Am Samstag ist es der Sportring Solingen-Höhscheid, der mit dem Erlös ein gleichermaßen wichtiges wie aufwendiges Vorhaben umsetzen möchte. An der Neuenkamper Straße soll eine Freilufthalle entstehen, in der die Inklusionsgruppen des Clubs Fußball spielen können. Dieses Angebot - Behinderte und Nichtbehinderte kicken gemeinsam - erfreut sich ungemein großer Beliebtheit.

Die Halle mit dem überdachten Spielfeld von 15 x 30 Metern wird die Trainingsbedingungen in Höhscheid erheblich verbessern. Bis zu 400.000 Euro an Baukosten werden veranschlagt - gedeckt durch Sponsorengelder, Eigenkapital und Kredite. "Der Bedarf ist da. Und die Halle ist ganz wichtig für den Verein", sagt Ernst Lauterjung, der zudem noch auf Fördergelder hofft. Der Sportring-Ehrenvorsitzende und Vorsitzende des Sportausschusses (SPD) macht auch auf die Möglichkeit der Anmietung aufmerksam. Und nun steht zusätzlich der Gala-Erlös in Aussicht.

Die Stammgäste der Sportgala werden schnell merken, dass ein paar Veränderungen am Ablauf des Abends geplant wurden. Um 19 Uhr soll es losgehen, ab 18 Uhr wird bereits für ein kulinarisches Angebot gesorgt. "Live Cooking" ist vor dem Konzertsaal angesagt - Michael Reitz und sein Team sind auch hier guter Dinge. Im Programm selbst, durch das wie im Vorjahr Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann führen wird, gibt es ebenfalls andere Abfolgen. Wie bei der städtischen Ehrung durch Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) erfolgt erstmals die eingebettete Sonderauszeichnung der Sportler des Jahres (Frauen, Männer, Mannschaften) in Blöcken.

Selbstverständlich stehen wieder Show-Acts im Blickpunkt. Bundesliga-Turner "Sleepless" und "Trio Horses" garantieren neben einer Lichtshow, Pianist Robert Hochdörfer sowie der Tanzgruppe Klingenstadt und der Ballettklasse des Tanzstudios Siebentanz ein breitgefächertes Repertoire.

Die Sportgala ist bereits nahezu ausverkauft. Einige Restkarten sind noch zum Preis von 19 Euro unter anderem erhältlich in den Bürgerbüros oder an der Theaterkasse. Gutscheine für die zu ehrenden Sportler und Ehrenamtlichen sind seitens der Stadt bereits verschickt worden.

