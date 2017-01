später lesen Solingen Spur in Krefelder Mordfall führt auch nach Solingen Teilen

Twittern





2017-01-18T19:16+0100 2017-01-19T00:00+0100

Die Tat hatte im vergangenen Herbst für Entsetzen gesorgt. In Krefeld war ein 79 Jahre alter Mann Opfer eines Mordes geworden. Als der Rentner am 26. Oktober 2016 tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, war der Kopf des Opfers mit einem reißfesten Klebeband umwickelt gewesen, so dass der 79-Jährige qualvoll erstickt war.