Solingen: Stadt prüft einen neuen Rathaus-Anbau

Rund achteinhalb Jahre nach der Eröffnung des erweiterten Rathausbaus in der Innenstadt wird der Platz in den Büros der Bediensteten wieder knapp. Für einen nochmaligen Anbau käme der Parkplatz an der Potsdamer Straße in Frage. Von Martin Oberpriller

Noch sind es Überlegungen. Doch sollten diese in die Tat umgesetzt werden, könnte an der Potsdamer Straße demnächst eine der größten Baustellen der zurückliegenden Jahre in Solingen entstehen. Die Verwaltung prüft nämlich derzeit, ob sie am Rathaus in Mitte einen neuen Anbau hochziehen kann. Das bestätigte gestern eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.

"Für ein solches Projekt, das sich gegebenenfalls wie eine Spange an der Straße entlangziehen würde, würde sich der Parkplatz direkt hinter dem Rathaus anbieten", konkretisierte die Sprecherin, die betonte, das entsprechende Grundstück bringe zwei wichtige Voraussetzungen für einen Erweiterungsbau mit. "Zum einen existiert dort entsprechendes Baurecht. Und zum anderen ist die Stadt bereits Eigentümerin des Areals", hieß es am Freitag aus dem Rathaus zu den Anbau-Plänen.

FOTO: Kempner (2)

Die Gründe dafür liegen dabei auf der Hand: Zwar wurde das Verwaltungsgebäude an der Cronenberger Straße, das schon seit Jahrzehnten Sitz des Oberbürgermeisters ist, erst vor einigen Jahren aufwändig erweitert. So entstand zwischen 2007 und 2008 das sogenannte neue Rathaus als Ergänzung am Altbau, um fortan die städtischen Beamten und Angestellten räumlich mehr zu konzentrieren. Und auf diese Weise gelang es dann tatsächlich, dass sich die Zahl der Verwaltungssitze von seinerzeit acht Immobilien auf nunmehr lediglich noch zwei Gebäude, eben in der Stadtmitte sowie an der Bonner Straße in Ohligs, verringerte.

Gleichwohl stiegen mit den Jahren die Aufgaben der städtischen Verwaltung immer weiter an. Inzwischen ist es - seit der feierlichen Eröffnung des bisherigen Rathaus-Neubaus im September 2008 - auch in den dortigen Büros erneut enger geworden, so dass eine nochmalige Erweiterung als eine notwendige Option erscheint. Eine Möglichkeit wohlgemerkt, die jetzt realistischer wurde, nachdem zuletzt der Bau einer städtischen Kindertagesstätte auf den Weg gebracht wurde, die ebenfalls zwischen dem Rathaus sowie der Potsdamer Straße entstehen soll.

Gleichzeitig dürfte die Prüfung eines Anbaus auf dem Rathaus-Parkplatz aber anderen Gedankenspielen den Garaus machen. So waren in den zurückliegenden Wochen in Ratskreisen beispielsweise Ideen laut geworden, die momentan zu großen Teilen verwaisten Clemens-Galerien für die Verwaltung nutzbar zu machen.

"Immerhin ist die Stadt dort ja schon mit der Bibliothek und einem Bürgerbüro vertreten", unterstrich gestern ein Insider, der im sprichwörtlich gleichen Atemzug indes zu verstehen gab, er selbst halte dies - bei Lichte betrachtet - eigentlich für die denkbar schlechteste aller Lösungen. Schließlich, so das Ratsmitglied, sollten die Clemens-Galerien mit ihrem neuen Eigentümer so schnell wie möglich und wie früher wieder mit Geschäften gefüllt werden.

Das ist auch das Ziel der Verantwortlichen bei der Stadt, die am Freitag in Sachen Rathaus-Umbau allerdings sämtlichen allzu hochtrabenden Erwartungen eine Absage erteilten. "Wenn es zu der Entscheidung kommen sollte, dass im Bereich an der Potsdamer Straße ein Anbau für das Rathaus realisiert wird, kann dieser nur Büros Platz bieten", stellte die Stadtsprecherin klar, die so auf Gerüchte innerhalb der Politik reagierte, ein eventueller Neubau könne doch dazu genutzt werden, endlich einen eigenen Sitzungssaal für den Rat zu schaffen. "Davon kann keine Rede sein", hieß aus dem Rathaus, wo man lediglich prüft, mögliche zusätzliche Büros mit Räumlichkeiten für Meetings zu ergänzen.

Prinzipiell hält die Stadt Solingen an ihrem Konzept fest, die Verwaltung in zwei Gebäuden unterzubringen. Wobei sich ein neuer Anbau in der Stadtmitte jedoch in einem Punkt doch von der bislang letzten Erweiterung vor rund zehn Jahren unterscheiden würde. Denn während die Verwaltung damals den Rathausneubau inklusive des Gebäudes Rathausplatz 3 von einem privaten Investor hochziehen ließ und anschließend für die Dauer von 30 Jahren mietete, würde die Stadt diesmal selbst als Bauherr auftreten.

Quelle: RP