Solingen: Stadt rüstet die Weihnachtsmärkte auf

Solingen reagiert auf den Anschlag von Berlin. So sichert das Ordnungsamt die Weihnachtsmärkte mit Lkw-Sperren. Die Polizei läuft zudem mit Maschinenpistolen Streife. Und die Feste-Veranstalter planen eigene Maßnahmen. Von Martin Oberpriller und Uwe Vetter

Die Stimmung auf dem kleinen Weihnachtsmarkt am Neumarkt in der Solinger City war gestern Abend eher gedrückt. Und in den anderen Hüttendörfern in der Stadt kam ebenfalls nur wenig adventliche Atmosphäre auf. Am Tag nach dem Terroranschlag von Berlin mit zwölf Toten und annähernd 50 zum Teil schwer Verletzten herrschten auch in der Klingenstadt Trauer, Wut und Entsetzen. So wurde beispielsweise auf allen Weihnachtsmärkten aus Respekt vor den Opfern nur leise Musik gespielt.

Gleichzeitig kündigte das unter anderem für Solingen zuständige Polizeipräsidium Wuppertal verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei den Veranstaltungen an. Schon gestern erhöhten die Verantwortlichen aus diesem Grund beispielsweise die Präsenz uniformierter Beamter mit kugelsicheren Westen auf den Märkten spürbar. Und darüber hinaus werden die Polizisten ab heute mit Maschinenpistolen auf Patrouille gehen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

FOTO: Radtke, Kempner, DPA

Ferner aktivierte aber auch die Stadt ein in den Monaten zuvor erarbeitetes Sicherheitskonzept, da sämtliche Kommunen im Land vom NRW-Innenministerium aufgefordert worden waren, entsprechende Maßnahmen zu prüfen. So begann etwa das Solinger Ordnungsamt am Dienstag damit, die Weihnachtsmärkte in Mitte sowie in Ohligs mit Betonelementen, Schachtringen und Großfahrzeugen der Technischen Betriebe Solingen (TBS) vor möglichen terroristischen Attacken zu schützen.

Bevor die Mitarbeiter der Verwaltung am Abend am Neumarkt die ersten Lkw-Sperren aufbauten, waren auf den Fluren des Rathauses bereits den ganzen Tag die sprichwörtlichen Drähte heiß gelaufen. Nach einem Telefonat am frühen Morgen mit Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher hatte sich Oberbürgermeister Tim Kurzbach zunächst mit Vertretern aus seinem Haus sowie von TBS, Feuerwehr und Polizei getroffen, um die neue Sicherheitslage zu erörtern. Und anschließend kamen dann Ordnungsamt sowie die Veranstalter der Weihnachtsmärkte zusammen, wobei die weiteren Schritte besprochen wurden.

"Wir haben uns dazu entschlossen, die Hütten auf dem Alten Markt schon jetzt abzubauen", sagte später Falk Dornseifer. Zusätzlich betonte der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des traditionellen Solinger Brauchtums, am Freitag bei dem Innenstadt-Weihnachtsmarkt auf die ursprünglich geplante Abschlussparty verzichten zu wollen.

Indes geht Dornseifer davon aus, dass die Sicherheitsdiskussion - auch in Solingen - nach Ende der Weihnachtsmärkte keineswegs zu den Akten gelegt werden wird. Im Gegenteil: Beim Traditionsverein, der seit dem Jahr 2013 das größte Volksfest der Stadt, den Zöppkesmarkt organisiert, rechnen die Macher damit, dass vor allem die Veranstalter kleinerer Feste zukünftig unter der Last neuer Auflagen aufgeben könnten.

Deshalb werden alle Organisationen nächste Woche Post vom Verein zur Förderung des traditionellen Solinger Brauchtums erhalten. Der Grund: Vereinschef Dornseifer will für Januar zu einer Zusammenkunft aller Veranstalter einladen, bei der gemeinsam mit Ordnungsdezernent Jan Welzel eine engere Kooperation verabredet werden soll. Ein erstes solches Treffen hatte es bereits im Herbst gegeben. "Die Resonanz war seinerzeit sehr gut", berichtete Falk Dornseifer, dem es nun darum geht, so schnell wie möglich tragfähige Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten.

"Im März brauchen wir Resultate", forderte Dornseifer am Dienstag. So kann er sich vorstellen, fortan - neben anderen Maßnahmen - einen speziellen Sicherheitsdienst sämtlicher Veranstalter auf die Beine zu stellen. "Dies hätte den Vorteil, dass bei Festen stets genug Personal im Einsatz wäre", umriss der Vereinschef in diesem Zusammenhang ein Ziel seiner Initiative.

Gleichwohl betonte Dornseifer ebenfalls, eine 100-prozentige Sicherheit könne niemand garantieren. Man dürfe den Teroristen nicht den Gefallen tun und das eigene Verhalten ändern, mahnte der Veranstalter, der für die CDU im Stadtrat sitzt - und sprach so OB Kurzbach aus der Seele. Denn dieser betonte gestern zwar ausdrücklich, die Stadt werde alles Erdenkliche für die Sicherheit der Bürger tun. Doch parallel dazu unterstrich das Stadtoberhaupt auch, die Menschen in der Stadt stünden - dem Terror zum Trotz für ein "buntes und solidarisches Solingen". Kurzbach: "Wir sind heute alle Berliner".

