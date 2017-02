Solingen: Stadt will mit Ditib im Gespräch bleiben

Die türkische Religionsgemeinschaft ist unter Druck, weil Imame andere Muslime bespitzelt haben sollen. Wuppertal fror bereits Gelder ein. Solingen geht indes einen anderen Weg. Gleichzeitig macht die Stadt klar, dass es Grenzen gibt. Von Martin Oberpriller

Die Kontakte sind über Jahre gewachsen - und geht es nach den Verantwortlichen bei der Stadt, soll der Gesprächsfaden zwischen dem Rathaus sowie den zwei Ditib-Moscheen in Solingen auch in Zukunft nicht abreißen. Das hat jetzt eine Rathaus-Sprecherin betont, nachdem bekannt geworden war, dass Imame der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib, andere Muslime im Auftrag des türkischen Staates bespitzelt haben sollen.

"Wir wollen in einem Dialog bleiben", hieß vonseiten der Stadt. Denn in der Vergangenheit sei es gelungen, im Rahmen der Zusammenarbeit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Gleichzeitig stellte die Rathaus-Sprecherin jedoch klar, dass es eine Grenze gebe, ab der neu entschieden werden müsse. So sei es unter keinen Umständen zu akzeptieren, wenn beispielsweise ein Imam in der Klingenstadt an den Auskundschaftungen beteiligt gewesen wäre.

Tatsächlich existieren bislang keinerlei Hinweise, wonach auch Solinger Vorbeter in den Skandal verwickelt sein könnten. Dennoch waren nach dem Putsch in der Türkei im vergangenen Sommer unter in der Klingenstadt lebenden Türken ebenfalls Spannungen aufgetreten. Wobei vor allem Anhänger der Gülen-Bewegung, die nach türkischer Lesart für den Umsturzversuch von 2016 verantwortlich sein soll, unter Druck gerieten.

So bewarfen Unbekannte kurze Zeit nach dem Staatsstreich die private Realschule Boltenheide an der Stadtgrenze Solingen/Wuppertal, die vom Gülen-nahen Bildungsverein "Spektrum" betrieben wird, mit Eiern. Und zudem klagten Gülen-Sympathisanten, sie seien von Anhängern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan massiv angefeindet worden.

Gleichwohl legen die Solinger Verantwortlichen - gerade angesichts der nun bekannt gewordenen Bespitzelungs-Vorwürfe - Wert auf eine differenzierte Betrachtungsweise. "Es geht nicht, alle für die Verfehlung einzelner in Haftung zu nehmen", stellte die Rathaus-Sprecherin klar. In diesem Kontext verwies die Stadt darauf, dass sich die Kooperation mit Ditib bis dato durchaus positiv gestaltet habe. Beispielsweise seien gerade die beiden Solinger Ditib-Gemeinden, die in Mitte und Wald beheimatet sind, stets verlässliche Partner gewesen, wenn es um Integration gegangen sei.

Mit ihrer Haltung schlägt die Verwaltung in Solingen somit einen anderen Weg ein als die Nachbarstadt Wuppertal. Dort hatte die örtliche CDU in der zurückliegenden Woche durchgesetzt, dass Fördergelder für Ditib bis zur Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe nicht ausgezahlt werden sollen.

Ein Vorgehen, das aus Sicht der Solinger Christdemokraten indes für die Klingenstadt keine Alternative darstellt. Wie die Stadt betonte der Fraktionschef der CDU, Carsten Voigt, gestern Abend, es dürfe keinen "Generalverdacht" geben. "Wir haben mit den Ditib-Protagonisten bei uns noch keine negativen Erfahrungen gemacht", unterstrich Voigt, der hinzufügte, wichtig sei es, mit den Gemeinden weiter im Gespräch zu bleiben.

Derweil reagierte auch der Ditib-Bundesvorstand auf die aktuellen Anschuldigungen. So teilte der Verband am Mittwoch mit, seinen Sitz im NRW-Beirat für islamischen Religionsunterricht vorerst ruhen zu lassen, und kam damit einer Forderung von Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) nach. Zudem soll heute bei einem Krisentreffen mit der türkischen Religionsbehörde in Ankara besprochen werden, wie Affären wie der Spitzelskandal fortan zu verhindern sind. Die Ditib-Imame werden von der Religionsbehörde nach Deutschland entsandt.

