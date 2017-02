später lesen Solingen Stadtdienst Jugend: Peter Eberhard geht in Ruhestand 2017-02-21T17:01+0100 2017-02-22T00:00+0100

Ein Urgestein der Solinger Stadtverwaltung geht am 1. März in den Ruhestand: Peter Eberhard, der das Gymnasium Schwertstraße mit der Fachoberschulreife verließ, begann seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter im mittleren Dienst im August 1969. Seine erste Stelle trat er 1971 im Versicherungsamt an. Administrative und soziale Themen prägten in den Folgejahren seine berufliche Laufbahn, die ihn unter anderem zum Haupt-, Rechnungsprüfungs- und Sozialamt führte. Dort baute er unter anderem 2003 das Jobcenter mit auf. Als langjähriger Leiter des Stadtdienstes Jugend war der Verwaltungsdirektor zuletzt für sechs Abteilungen und rund 490 Mitarbeiter verantwortlich, die unter anderem in den 16 städtischen Kindertagesstätten beschäftigt sind. Der Kindergarten-Ausbau stand bei Eberhard in den vergangenen Jahren weit oben auf der Agenda, gehört die Klingenstadt doch zu den geburtenstärksten Großstädten in NRW. So hat er die erste Betriebs-Kita der Stadtverwaltung, die im Spätherbst auf dem Rathaus-Parkplatz eröffnen soll, mit initiiert.