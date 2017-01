Medieval Fantasy Convention: Die zweite Zusage von Tom Hopper

Von Anfang an stand Tom Hopper ganz oben auf der Wunschliste von Jörg Bürrig bei der "Medieval Fantasy Convention". Im Vorjahr gehörte der britische Schauspieler zu den ersten Gaststars, die der Organisator des mittelalterlichen Events auf Schloss Burg mit Darstellern aus bekannten Serien- und Kino-Produktionen wie "Game of Thrones", "Herr der Ringe" oder "Harry Potter" unter Vertrag nehmen konnte. Hopper jedoch musste wenige Wochen später wieder absagen - Dreharbeiten hatten Vorrang.

Tom Hopper hat sich unter anderem einen Namen gemacht in seiner Rolle als Ritter "Sir Percival" in der britischen Fantasy-Serie "Merlin" sowie als "Asbjörn - A Viking Saga". In diesem Jahr übernimmt der 32-Jährige im Übrigen in der siebten Staffel von "Game of Thrones" die Rolle des "Dickon Tarly", die zuvor von Freddie Stroma gespielt wurde.

Neben Tom Hopper sind für die MFC am 26. / 27. August bislang die Schauspieler David Wenham, Adam Brown, Josh Herdman, Julian Glover, Tom Wlaschiha und Aimee Richardsson als weitere Gäste angekündigt. (gra)

Quelle: RP