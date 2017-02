Solingen: Stamm verdreifacht Ausstellungsfläche

Der Auto-Treffpunkt von der Bismarckstraße präsentiert auf 2400 Quadratmetern vier verschiedene Fahrzeug-Marken. Von Uwe Vetter

Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen, doch am kommenden Sonntag, 12. Februar, sind die Umbauarbeiten im Auto-Treffpunkt Stamm an der Bismarckstraße erledigt. Und beim Tag der offenen Tür können Interessenten in der Zeit von 11 bis 18 Uhr nicht nur Deutschlands größte Ausstellungshalle für Dodge RAM's in Augenschein nehmen, sondern darüber hinaus auch die neuen Ausstellungshallen für Suzuki, Seat, Skoda und EG-Neuwagen. "Wir haben die Ausstellungsfläche von 800 auf 2400 Quadratmeter verdreifacht", sagt Uwe Stamm im Vorfeld der großen Eröffnungsparty.

Die verschiedenen Automarken können so entsprechend gut präsentiert werden. Gelungen ist die Vergrößerung durch die Übernahme der Flächen eines benachbarten Fitnessstudios. Duschen, Sauna und Umkleideräume sind verschwunden, entstanden sind moderne Büros für den Verkauf und die Service-Leitung. Mit der Vergrößerung verbunden ist auch die Ausweitung des Mitarbeiterstamms. 22 Beschäftigte zählt der am 1. April 1994 gegründete Familienbetrieb jetzt. "Zwei weitere Mitarbeiter suchen wir noch", sagt Uwe Stamm.

Gut 150 Fahrzeuge der vier verschiedenen Marken sind in der Ausstellungshalle vom Auto-Treffpunkt Stamm zu sehen. Hinzu kommen noch die Werkstatt und ein eigenes Autogascenter. Hier werden Fahrzeuge auf Gas umgerüstet. "Insbesondere auch die Dodge RAM's", sagt Uwe Stamm. "Diese Fahrzeuge verkaufen wir europaweit, wir sind deutschlandweit der größte Verkäufer".

Entsprechend groß ist am Sonntag der Andrang zur Eröffnungsparty. "Unter anderem eine Dodge RAM-Gruppe aus Belgien hat sich mit 13 Fahrzeugen angemeldet", sagt Uwe Stamm, der insgesamt mit rund 100 RAM-Fahrzeugen rechnet, die zur Eröffnungsparty die Bismarckstraße ansteuern. "Die Nachbar-Firmen haben uns dankenswerterweise ihre Parkplätze zur Verfügung gestellt. Wir haben so Platz für insgesamt 500 Fahrzeuge", sagt Uwe Stamm. Aber nicht nur Dodge RAM'S aus nah und fern werden erwartet, "wir freuen uns auch auf unsere Solinger Kunden", so Uwe Stamm.

Seine Frau Elke und Sohn Nico arbeiten im Unternehmen mit. Für die Erweiterung am Standort wurde rund eine halbe Million Euro investiert. "Die Erweiterung war eine klare Familienentscheidung", sagt Stamm. In nur drei Monaten wurden "Dank der Hilfe von überwiegend Solinger Handwerksfirmen" beispielsweise rund 1400 Quadratmeter Fliesenböden verlegt, die komplette elektrische Anlage angepasst, Klimaanlagen eingebaut, Wände abgerissen und neue gebaut, Stahlträger und Glaswände eingesetzt, ein neues Tor eingebaut. Überdies eine neue Küche und eine Bar im Westernlook, die zur Eröffnungsparty am Sonntag mit im Mittelpunkt steht. Um die "RAM Truck Ranch" auch weit über Solingen hinaus bekannt zu machen, "werden wir regelmäßig Dodge RAM Treffen veranstalten und so viele US-Car-Fans mit ihren ungewöhnlichen Fahrzeugen nach Solingen ziehen", kündigt Uwe Stamm an.

Geboten wird am Sonntag aber auch ein Kinderprogramm, gereicht werden zudem kulinarische Köstlichkeiten von Chili con Carne bis zu Burgern sowie Kaffee und Kuchen. Livemusik und Bullen reiten stehen ebenfalls auf dem Programm.

