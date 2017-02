Solingen: Straßenprogramm verschiebt sich

Ein Irrtum innerhalb der Stadtverwaltung hat jetzt dazu geführt, dass es bei der Sanierung einiger Straßen in diesem Jahr zu Verschiebungen kommt. Wie ein Vertreter der Verwaltung Anfang der Woche in der Bezirksvertretung Wald mitteilte, müssen die Anwohner der Brucknerstraße und der Lehner Straße nun doch länger auf eine Reparatur der Fahrbahnen vor ihren Häusern warten.

Der Grund: Im Straßensanierungsprogramm der Stadt Solingen für das laufende Jahr 2017 waren beide Straßen dem Stadtbezirk Wald zugeordnet worden. Doch tatsächlich liegen die Brucknerstraße wie die Lehner Straße in ihren vollen Breite in Mitte, so dass sie zuletzt wieder aus dem Programm gestrichen werden mussten. Stattdessen werden nun in Wald zunächst einmal die Wittkuller Straße und die Straßen in der Siedlung Hegelring saniert.

Die Bewohner an der Brucknerstraße sowie der Lehner Straße müssen sich hingegen bis 2018 gedulden. Denn weil die zu reparierenden Straßen im Stadtbezirk Mitte für das laufende Jahr schon festgelegt worden waren, konnten die Straßen in der Nähe zur Bezirksgrenze mit Wald nicht mehr im Programm berücksichtigt werden.

(or)