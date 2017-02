Solingen: Stürmisch-friedlicher Start in die tollen Tage

Es war ein durchaus gelungener Auftakt in den diesjährigen Straßenkarneval: Während Sturmtief "Thomas" die Solinger Jecken weitgehend verschonte und in der Stadt zunächst nur geringe Schäden anrichtete, konnte auch die Polizei an Weiberfastnacht eine erfreuliche Bilanz ziehen. "Bislang haben die Karnevalisten in Solingen sehr vorbildlich gefeiert", fasste ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage zusammen.

Einzig einige wenige Beschwerden aufgrund von Ruhestörungen führten zu Einsätzen. "So kam zum Beispiel am Vormittag eine Klage wegen lauter Musik", schilderte der Polizeisprecher, der allerdings in diesem Fall ebenfalls Entwarnung geben konnte. Denn als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Musik bereits wieder auf erträgliche Maße heruntergedreht worden. Und auch die Solinger Autofahrer verhielten sich laut Polizei zum Karnevalsstart diszipliniert. "Wir haben noch keinen Verkehrsteilnehmer mit Alkohol oder Drogen am Steuer stoppen müssen", hieß es am Donnerstagnachmittag.

Damit dies in den jetzt folgenden tollen Tagen so bleibt, wird die Polizei erneut verstärkt kontrollieren. "Es finden mehr Überprüfungen statt als an normalen Wochenenden", kündigte der Polizeisprecher an, der darauf verwies, dass Drogen zunehmend zu einer Gefahr im Straßenverkehr würden.

Weniger Probleme als zuerst gedacht verursachte indes der für gestern angekündigte Sturm in Solingen. Zwar kam es im Stadtgebiet vereinzelt zu heftigen Böen. Doch außer einem umgestürzten Baum an der Mühlenstraße, einer Baustelle an der Katternberger Straße, bei der sich diverse Absperrungen und Schilder selbstständig gemacht hatten, sowie einiger weiterer kleiner Einsätze von Polizei und Feuerwehr blieb am Donnerstag zunächst alles ruhig.

(or)