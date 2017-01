Solingen: Tamilische Schule zieht in das Berufskolleg

Tamilische Schule zieht in das Berufskolleg

Für einige ihrer Klassenkkameraden dürfte es eher ungewöhnlich sein - aber rund 75 Kinder und Jugendliche aus der tamilischen Gemeinde drücken auch sonntags die Schulbank.

Dabei wechselt die tamilische Schule, an der acht ehrenamtliche Lehrer den Mädchen und Jungen ihre ursprüngliche Kultur näherbringen, nun von ihrem Domizil im Haus der Jugend, Dorper Straße, ins Technische Berufskolleg. Dieser Schritt, der am 22. Januar vollzogen wird, war notwendig geworden, nachdem klar war, dass das Haus der Jugend umfassend renoviert wird, teilte die Stadt gestern mit. Da der muttersprachliche Unterricht auch während der Umbauphase an der Dorper Straße aufrechterhalten bleiben soll, wurde zuletzt diese Lösung gefunden.

Dass die Wahl am Ende auf das Berufskolleg fiel, war durchaus naheliegend. Denn dort betreibt Nanthakumar Kumarasamy, der als Tamile im Zuwanderer- und Integrationsrat sitzt, schon seit Jahren den Schulkiosk. Die Kinder der tamilischen Schule setzen sich aus allen Altersklassen von der Vorschule bis zur Oberstufe zusammen. In der Schule lernen die Kinder und Jugendlichen - neben dem Besuch einer Regelschule - Lesen, Schreiben und Sachkunde auf Tamilisch. Die Schüler kommen aus Solingen, aber auch aus angrenzenden Städten wie zum Beispiel Remscheid, Leverkusen sowie Langenfeld.

(or)