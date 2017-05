später lesen Solingen Technische Akademie Partner des 3 D-Netzwerkes 2017-05-02T18:37+0200 2017-05-03T00:00+0200

Das 3D-Netzwerk, eine Initiative der Solinger Wirtschaftsförderung, konnte das Weiterbildungs- und Qualifizierungsinstitut TAW aus Wuppertal als Partner gewinnen. Mit dem Fach-Lehrgang "Konstruieren für additive Fertigungsverfahren/industriellen 3D-Druck" vom 16. bis 18. Mai 2017 im Gründer- und Technologiezentrum am Grünewald findet eine weitere Veranstaltung zu den additiven Fertigungsverfahren in Solingen statt. Referenten aus Industrie, Wissenschaft und Forschung geben dabei einen Ausblick auf High-Tech-Entwicklungen in der 3D-Technologie. "Mit dem Lehrgang belegen wir ein weiteres Mal, dass wir die Fachkompetenz der neuen 3D-Technologie am Wirtschaftsstandort Solingen bündeln und "Made in Solingen" zukünftig auch mit digitaler Kompetenz in Zusammenhang gebracht wird", sagt Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung.