Die ersten verkaufsoffenen Sonntage 2017 sind gesichert. Wie die Stadt gestern mitteilte, dürfen die Geschäfte am 5. März zum Büchermarkt in Ohligs, am 26. März zum Tag des offenen Stadtteils in Höhscheid sowie zu Echt.Scharf.Solingen am 13. August in Mitte öffnen. Darauf hätten sich nun die Gewerkschaft Verdi, Verbände und Kirchen bei einem Treffen mit Rechtsdezernent Jan Welzel geeinigt. In Mitte beinhaltet die Öffnung auch Läden in der Nordstadt bis zur Merianstraße.