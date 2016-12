Solingen: Tiere werden vor Knallerei geschützt

In beiden Solinger Tierparks sind die Pfleger an Silvester wachsam.

Noch zwei Tage, dann begrüßen auch viele Solinger das neue Jahr wieder mit Raketen und Böllern. Doch wie gehen Tiere mit der Knallerei in der Silvesternacht um ?

Weit vom Schuss ist der Ohligser Vogelpark. Dort, unmittelbar neben Friedhof, Kleingartensiedlung und Ohligser Heide können sich die Tiere längst nicht so erschrecken, wie etwa in der Innenstadt. Tierpflegerin Sabrina Thiele denkt nach, kommt aber wie in den vergangenen Jahren zu keinem anderen Ergebnis. "Wir sperren die Tiere deshalb nicht extra ein", sagt die 30-Jährige. Sie erinnert sich an keinen Vorfall, nach dem einem der Schützlinge im Vogelpark durch Böller oder Raketen etwas passiert wäre.

Auch die vier Ponys und drei Esel bleiben auf der Außenkoppel, die gleich neben dem Hermann-Löns-Weg liegt. "Die lassen sich nicht so leicht erschrecken und schlafen eher", sagt Sabrina Thiele. Wie aber das neue Stinktier Barny auf alles reagiert, weiß noch keiner. Der Neuzugang soll eigentlich Stinktierdame Betty näher kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja bald Stinktiernachwuchs. Im alten Jahr schließen die Tierpark-Mitarbeiter den Park um 13 Uhr, um ihn an Neujahr zwischen 9 und 16 Uhr wieder zu öffnen. Dann kann auch die Baustelle des neuen Ara-Geheges besichtigt werden. Die soll zum 90. Geburtstag des Parks an Pfingsten eröffnet werden.

Auch in der Fauna gibt es keine besonderen Vorkehrungen für Silvester. "Es gab in den vergangenen Jahren nie Probleme", sagt Christina Farke, die zoologische Leiterin. "Die Knallerei geht eher in die andere Richtung - und viele Tiere kennen das." Die neuen Esel, Alpakas, Känguruhs hätten Silvester schon in anderen Parks erlebt. Doch es gibt auch Ausnahmen: Zwei Rehe wurden 2016 in der Fauna geboren. "Die können wir nicht einsperren, weil sie nicht zahm sind. Aber die verstecken sich." Die Mufflonschafe könnten sich unterstellen. "Sie bleiben in der Gruppe und richten sich nach dem Leitschaf, das schon lange hier ist." Eingesperrt werden nachts unter anderem die Affen. Das Geflügel bleibe wegen der Vogelgrippe ohnehin im Stall.

(up / kris)