Solingen: Tolle und friedliche Stimmung beim "Zoch"

Zehntausende Narren haben am Montag in der Solinger Innenstadt für eine ausgelassene Atmosphäre beim Rosenmontagszug gesorgt. Und nicht nur das: Bis zum späten Nachmittag meldete die Polizei zudem einen ausgesprochen friedlichen Verlauf des diesjährigen Karnevals-Höhepunktes in der Klingenstadt. Von Martin Oberpriller

Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der "Zoch" nach der Aufstellung der mehr als 1000 Teilnehmer an der Elisenstraße in Bewegung. Über die Straße Birkenweiher und die Goerdelerstraße zog der Zug bis zu den Clemens-Galerien und von dort über die Mummstraße zum Ziel am Graf-Wilhlem-Platz.

Auffallend diesmal: Neben den großen Wagen bestimmten vor allem bunt kostümierte Fußgruppen mit vielen kleinen Kindern das Bild - wobei der Höhepunkt auch diesmal natürlich der Wagen mit dem Prinzenpaar war.

Für Danny I. und Jochen I. ein besonders Erlebnis. "Wir sind von diesem Rosenmontagszug begeistert", sagten beide strahlend, während sie von ihrem Wagen aus Kamelle unter das Volk brachten.

Dabei hatte die Organisation des Zuges 2017 weit mehr Vorbereitungen erfordert als früher. So wurden erstmals - beispielsweise am Ufergarten und an der Konrad-Adenauer-Straße - Straßensperren in Form von Müllwagen und Bussen platziert, um zum Beispiel terroristische Attacken zu verhindern.

Die Polizei zog am Montagnachmittag ein durch und durch positives Fazit. "Bis einige wenige Ausnahmen ist alles friedlich geblieben", sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.