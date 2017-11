später lesen Solingen Toter im Ittertal: Polizei geht von Suizid aus 2017-11-02T12:09+0100 2017-11-02T12:08+0100

Nachdem Passanten am frühen Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr am Itterbach in Wald eine leblose Person gefunden haben, deuten inzwischen alle Anzeichen bei den zuständigen Ermittlern daraufhin, dass es sich bei dem Fall wohl um einen Suizid handelt. Von Martin Oberpriller