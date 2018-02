später lesen Tourismus in NRW Alle zählen mehr Gäste - nur das Bergische Städtedreieck nicht 2018-02-22T15:41+0100 2018-02-26T10:29+0100

Seit acht Jahren in Folge steigt in NRW die Zahl der Gäste und Übernachtungen. Das war auch im Jahr 2017 so. Nur nach Wuppertal, Solingen und Remscheid kamen weniger Gäste. Wieso? Von Anja Wollschlaeger